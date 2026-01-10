Die Schweiz steht beim United Cup in Australien im Final. Sie gewinnt den Halbfinal gegen Belgien 2:1.

Einmal mehr spielt Belinda Bencic gross auf: Die Teamleaderin gewinnt im Einzel und im Mixed.

Gegner im Endspiel ist die USA oder Polen.

Egal ob bei den Gruppenspielen in Perth oder in der K.o.-Phase in Sydney: Belinda Bencic bleibt beim United Cup in Australien unbezwingbar. Die Schweizer Teamleaderin setzte sich im Halbfinal gegen Belgien sowohl im Einzel gegen Elise Mertens als auch im Mixed (an der Seite von Jakub Paul) durch. Damit ist Bencics Bilanz «Down Under» weiterhin makellos: 8 Spiele, 8 Siege.

Wie schon im Viertelfinal gegen Argentinien musste auch gegen Belgien das Mixed-Doppel entscheiden. Dabei verloren Bencic/Paul nach gewonnenem Startsatz kurzzeitig den Faden und mussten den 2. Durchgang gegen Mertens und Zizou Bergs gleich mit 0:6 abgeben. Doch im anschliessenden Match-Tiebreak harmonierte die Schweizer Paarung wieder und feierte schliesslich einen 6:3, 0:6, 10:5-Erfolg. Somit ist auch Paul in Australien noch ungeschlagen. In allen vier Mixed-Duellen behielt er an der Seite von Bencic die Oberhand.

Legende: 8 Einsätze, 8 Siege Belinda Bencic ist am United Cup eine Macht. Keystone/DAN HIMBRECHTS

Bencic legt vor, Wawrinka kann nicht nachziehen

Bei Temperaturen um die 40 Grad hatte Bencic (WTA 11) zuvor auch im Einzel gegen Mertens (WTA 19) gewonnen. In einem regelrechten Abnutzungskampf setzte sich die Schweizerin mit 6:3, 4:6, 7:6 (7:0) durch und brachte die Schweiz wie auch bei den drei Duellen zuvor in Führung.

Stan Wawrinka (ATP 156) hätte in seinem Einzel gegen Bergs (ATP 42) den Sack bereits zumachen können. Doch der Romand zog in einem knappen Match mit 3:6, 7:6 (7:4), 3:6 den Kürzeren und kassierte die 3. Niederlage im 4. Spiel beim United Cup. Im Entscheidungssatz führte Wawrinka beim Stand von 3:4 bei eigenem Aufschlag mit 40:0. Doch der Routinier musste sich noch breaken lassen und verlor wenige Minuten später die Begegnung.

Der Gegner der Schweiz im Final vom Sonntag wird entweder die USA oder Polen sein.

Resultate