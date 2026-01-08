Das belgische Team setzte sich im Viertelfinal des United Cups in Australien gegen Tschechien durch.

Legende: Das belgische Aushängeschild Elise Mertens. imago images/AAP

Die Schweiz trifft am United Cup in Australien im Halbfinal auf Belgien, das sich in der ersten K.o.-Runde gegen Tschechien nach 2 Siegen in den Einzeln durchsetzte.

Belinda Bencic und Stan Wawrinka bekommen es am Samstag in ihren Einzelspielen in Sydney voraussichtlich mit Elise Mertens (WTA 19) und Zizou Bergs (ATP 42) zu tun. Die Schweiz hatte sich in ihrem Viertelfinal gegen Argentinien durchgesetzt.

Im anderen Halbfinal könnte es zur Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen Titelverteidiger USA und Polen kommen. Dafür muss Polen am Freitag Gastgeber Australien im letzten Viertelfinal bezwingen.