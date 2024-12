Nach dem 2:1-Auftaktsieg über Frankreich hat das Schweizer United-Cup-Team in Sydney gegen Italien eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Begegnung der Vorrunden-Gruppe D war bereits nach den beiden Einzeln verloren.

Dominic Stricker (ATP 300) zog gegen Flavio Cobolli (ATP 32) mit 3:6, 6:7 (2:7) den Kürzeren. Anschliessend hatte Belinda Bencic (WTA 487) gegen die Weltnummer 4 Jasmine Paolini beim 1:6, 1:6 in nur 59 Minuten keine Chance. Die Ostschweizerin brachte ihren Aufschlag kein einziges Mal durch.

Im Doppel werden Bencic/Stricker versuchen, gegen Sara Errani und Andrea Vavassori noch einen Punkt zu retten.

Trotzdem hat die Schweiz noch die Chance, die Viertelfinals zu erreichen. Neben den jeweils drei Gruppensiegern zieht auch der bestklassierte 2. in jeder Austragungsstadt (Sydney/Perth) in die K.o.-Phase ein. Noch stehen mit Italien - Frankreich die 3. Begegnung in der Schweizer Gruppe sowie je zwei Duelle in den Gruppen B und F aus.