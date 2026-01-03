Die Schweiz ist mit einem vorzeitigen Sieg über Frankreich optimal in den United Cup in Australien gestartet.

Stan Wawrinka (ATP 157) und Belinda Bencic (WTA 11) haben für einen aus Schweizer Sicht erfreulichen Auftakt in das Tennis-Jahr 2026 gesorgt. Das Duo bescherte der Schweiz am United Cup in Australien im ersten Gruppenspiel einen 2:0-Sieg über Frankreich.

Wawrinka jubelt nach 3:18 Stunden

Besonders die Partie von Wawrinka sorgte in Perth für Begeisterung. Der 40-jährige Romand, der in seine letzte Profi-Saison startete, verlor gegen Arthur Rinderknech (ATP 29) zwar den 1. Umgang, kämpfte sich in bester Wawrinka-Manier aber zurück. Nach 3:18 Stunden durfte der Lausanner schliesslich über einen 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)-Sieg jubeln.

Bereits vor Wawrinka hatte Bencic für die Schweiz reüssiert. Die 28-Jährige bekundete mit Léolia Jeanjean (WTA 103) keinerlei Probleme und sicherte der Schweiz mit einem 6:2, 6:4 den ersten Punkt.

Legende: Ball und Gegnerin im Griff Belinda Bencic. Getty/Paul Kane

Der Sieg über Frankreich stand damit fest. Im abschliessenden Doppel zwischen Bencic/Jakub Paul und Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah/Édouard Roger-Vasselin geht es noch um den 3. Punkt, der in der Begegnung zu verteilen ist.