Stan Wawrinka (ATP 157) und Belinda Bencic (WTA 11) haben für einen aus Schweizer Sicht erfreulichen Auftakt in das Tennis-Jahr 2026 gesorgt. Das Duo bescherte der Schweiz am United Cup in Australien im ersten Gruppenspiel einen 2:0-Sieg über Frankreich.
Wawrinka jubelt nach 3:18 Stunden
Besonders die Partie von Wawrinka sorgte in Perth für Begeisterung. Der 40-jährige Romand, der in seine letzte Profi-Saison startete, verlor gegen Arthur Rinderknech (ATP 29) zwar den 1. Umgang, kämpfte sich in bester Wawrinka-Manier aber zurück. Nach 3:18 Stunden durfte der Lausanner schliesslich über einen 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)-Sieg jubeln.
Bereits vor Wawrinka hatte Bencic für die Schweiz reüssiert. Die 28-Jährige bekundete mit Léolia Jeanjean (WTA 103) keinerlei Probleme und sicherte der Schweiz mit einem 6:2, 6:4 den ersten Punkt.
Der Sieg über Frankreich stand damit fest. Im abschliessenden Doppel zwischen Bencic/Jakub Paul und Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah/Édouard Roger-Vasselin geht es noch um den 3. Punkt, der in der Begegnung zu verteilen ist.