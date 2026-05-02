Die Ukrainerin Marta Kostjuk hat ihre starke Form bestätigt und den bislang grössten Erfolg ihrer Karriere gefeiert.

Legende: Jubelt artistisch Marta Kostjuk. IMAGO / CordonPress

Marta Kostjuk hat am Samstag das hochdotierte WTA-1000-Turnier in Madrid gewonnen. Im Final bezwang die 23-jährige Ukrainerin (WTA 23) die Russin Mirra Andrejewa (WTA 8) mit 6:3, 7:5. Für Kostjuk war es auf dem höchsten WTA-1000-Level die erste Finalteilnahme und auch gleich der erste Triumph.

Nach 1:21 Stunden verwandelte Kostjuk ihren dritten Matchball, sank glücklich zu Boden – und feierte den Sieg wenig später mit einem Flickflack. Auf einen Handschlag mit ihrer russischen Gegnerin verzichtete sie.

Drei Wochen vor dem Start der French Open machte Kostjuk damit zum wiederholten Mal auf sich aufmerksam: Zuletzt hatte sie auf Sand auch schon das Turnier in Rouen gewonnen. Andrejewa, in Madrid an Position neun gesetzt, war seit dem Viertelfinal-Aus der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka eigentlich Turnierfavoritin.

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