Legende: Frühes Out Für Simona Waltert ist in Kalifornien in der 1. Runde Schluss. Keystone/EPA/ALI HAIDER

Gut ein Jahr nach ihrem Sieg im ersten Aufeinandertreffen musste sich Simona Waltert der seit 2018 für Australien spielenden, gebürtigen Kroatin Ajla Tomljanovic diesmal geschlagen geben. Nach knapp 2 Stunden unterlag die 25-Jährige der in der Weltrangliste um 7 Positionen besser klassierten Kontrahentin mit 3:6, 4:6.

Im ersten Durchgang genügte der erfahrenen Tomljanovic ein einziges Break zum 3:1, um den Unterschied auszumachen. Auch im zweiten Satz agierte die dreifache Viertelfinalistin bei Grand-Slam-Turnieren in den entscheidenden Momenten sicherer. Beim Stand von 3:3 musste Waltert ihren Aufschlag abgeben und konnte diesen Rückstand nicht mehr wettmachen.

Hoffnungen ruhen auf Bencic

Damit ruhen die Schweizer Hoffnungen in Florida nun auf Belinda Bencic. Die Weltnummer 12 geniesst in der 1. Runde ein Freilos. Ihre erste Gegnerin wird im Duell zwischen der Türkin Zeynep Sönmez (WTA 83) und der früheren Top-10-Spielerin Beatriz Haddad Maia (WTA 69) aus Brasilien ermittelt.

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