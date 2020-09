Einverstanden, die Gegnerin ist in Hochform: Victoria Azarenka hat an den US Open den Final erreicht und dort einen blendenden Eindruck hinterlassen.

Dennoch dürfte eine Nummer 5 der Welt nicht einfach so auseinanderfallen: 0:6, 0:6 verlor die Amerikanerin Sofia Kenin gegen die Belarussin in 61 Minuten in der 2. Runde des WTA-Turniers von Rom.

Geht man so mit der Doppelpartnerin um?

Dabei wehrte sie sogar noch 5 Breakbälle ab und holte 29 Punkte. Doch die 31-jährige Azarenka powerte die 10 Jahre jüngere Kenin einfach vom Feld. 88 Prozent ihrer ersten Aufschläge landeten im Feld. Als Returnspielerin holte sie 32 von 51 möglichen Punkten.

Kuriosum am Rande: An den US Open spielten Azarenka und Kenin noch zusammen im Doppel, wo sie im Achtelfinal an den späteren Siegerinnen Siegemund/Zwonarewa scheiterten.