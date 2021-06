Belinda Bencic (WTA 12) hat sich zum 12. Mal für einen Final bei einem WTA-Turnier qualifiziert.

Gegen Alizé Cornet (WTA 63) spielt die Schweizerin in Berlin stark auf und setzt sich in 2 knappen Sätzen 7:5, 6:4 durch.

Im Final trifft Bencic auf Qualifikantin Ludmilla Samsonowa (WTA 106).

Es war ein hartes Stück Arbeit für Belinda Bencic bei ihrem Halbfinal-Duell gegen die Französin Alizé Cornet. In der Hitze von Berlin war Bencic während der ganzen Partie mehr am Drücker und suchte früh den Winner. Cornet konnte die Ballwechsel aber oft lang halten und forderte die Ostschweizer so richtig.

So musste Bencic insgesamt 8 Breakbälle abwehren und der Gegnerin pro Satz jeweils einen Servicedurchbruch zugestehen. Bei Breakball für sich zeigte sich Bencic äusserst effizient. Sie verwertete alle 4 Breakchancen und schaffte so den Unterschied beim 2-Satz-Sieg (7:5, 6:4).

Legende: Ihr fehlt noch ein Sieg zum 5. WTA-Titel Belinda Bencic. Keystone

Nicht restlos zufrieden

Bencic ärgerte sich immer mal wieder über den Service, der sie ab und zu im Stich liess, oder über einen verschlagenen Smash im 2. Satz. Aber die Weltranglisten-Zwölfte blieb auf ihrer liebsten Unterlage ununterbrochen fokussiert und auf Kurs. «Ich spiele am besten, wenn ich mich ärgere», stellte sie im Platzinterview nach dem Sieg fest. Auf jeden Rückschlag und jede Reaktion von Cornet fand Bencic jeweils fast sogleich die passende Antwort.

Überraschende Gegnerin

Am Sonntag bestreitet Bencic ihren 4. Final auf Rasen (Sieg in Eastbourne 2015, Niederlagen in 's-Hertogenbosch 2015 und Mallorca 2019). Gegnerin ist Ludmilla Samsonowa (WTA 106). Die russische Qualifikantin schaltete im Halbfinal die zweifache Australian-Open-Siegerin Viktoria Asarenka aus. Die Partie können Sie ab 15:30 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App mitverfolgen.