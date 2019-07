Jil Teichmann (WTA 82) fügt ihrem Palmarès den 2. WTA-Titel hinzu

Die Bielerin schafft im Palermo-Final den Exploit und schlägt Kiki Bertens (WTA 5) 7:6 (7:3), 6:2.

Teichmann führt gegen die Favoritin die feinere Klinge und beweist hervorragende Kondition.

Nicht einen Satz abgegeben, im Final die Weltnummer 5 vorgeführt: Jil Teichmann hat in Palermo eine veritable Talentprobe abgelegt. Und zugleich bewiesen, dass ihr Turniersieg in Prag von Anfang Mai keine Eintagsfliege war. Die Linkshänderin überzeugte mit starken Vorhand-Winnern und grossartigem Positionsspiel.

Nach Gewinn des umkämpften Startsatzes drehte Teichmann im 2. Umgang so richtig auf, während Kiki Bertens regelrecht desillusioniert wirkte. So hiess es rasch Doppelbreak und 4:1 für die 22-jährige Schweizerin. Teichmann liess sich den bislang wichtigsten Sieg ihrer jungen Karriere nicht mehr abluchsen und verwertete nach 1:52 Stunden den ersten Matchball.

Bertens macht den Houdini

Im 1. Satz war Teichmann in den Ballwechseln zumindest ebenbürtig, phasenweise gar überlegen gewesen – in Sachen Athletik sowieso. Dies in Kombination mit einigen fehleranfälligen Phasen Bertens' führte beim Stand von 5:4 zu 3 Satzbällen für die Schweizerin. Doch die Niederländerin bewies Houdini-Qualitäten und befreite sich jeweils aus der Umklammerung.

3 Breaks hatte Bertens so umgehend wettmachen können. Im entscheidenden Tiebreak bewies die junge Schweizerin Nerven aus Stahl und sicherte es sich nach rund 70 Minuten mit 7:3 – auch dank zwei Doppelfehlern von Bertens, einen davon bei Satzball Teichmann.

Ein Kreis schliesst sich

Bei der Siegerehrung erinnerte Teichmann an ihr WTA-Debüt – bei welchem ihre Gegnerin im Oktober 2013 ebenfalls Kiki Bertens geheissen hatte. Damals hatte das Resultat genau anders herum gelautet: 7:6 (7:3), 6:2 für die Niederländerin. Dank der gelungenen Revanche wird Teichmann im Ranking um 28 Plätze vorstossen und als Nummer 54 einen neuen Höchstwert erreichen.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 28.07.2019, 19:30 Uhr