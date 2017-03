20 Jahre ist es her: Als Hingis die Nummer 1 wurde

Heute, 14:34 Uhr

Martina Hingis steht derzeit in Miami in der Doppelkonkurrenz im Halbfinal. Unglaublich aber wahr: Am Freitag vor 20 Jahren wurde sie die jüngste Nummer 1 im Einzel.

Damals und heute: Hingis erinnert sich an 1997 3:00 min, vom 30.3.2017 Durch einen klaren 6:2, 6:1-Sieg im Final von Miami über Monica Seles übernahm die damals 16-jährige Hingis die Spitze im Frauentennis – und sie hielt die Position danach 80 Wochen am Stück inne. Bis heute war noch keine Frau jünger, als sie den Tennisthron bestieg. Überhaupt war 1997 das Jahr von Hingis: Sie siegte an den Australian Open, in Wimbledon und an den US Open und holte 3 der 4 Grand-Slam-Titel

Sie verlor 1997 erstmals am 8. Juni: Im Final der French Open gegen Iva Majoli

Insgesamt triumphierte sie bei 18 Turnieren 12 Mal

Im ganzen Kalenderjahr gewann sie 82 Spiele und verlor nur 6 Mal Übrigens: Wie 2017 stand Hingis auch schon 1997 im Doppel-Halbfinal. Damals verlor sie an der Seite von Mary Joe Fernandez allerdings. Mit ihrer neuen Doppelpartnerin Yung-Jan Chan will sie es in der Nacht auf Freitag besser machen.

