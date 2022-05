Iga Swiatek spielt weiter in einer eigenen Liga. In Rom gewinnt sie das 5. Turnier in Serie.

Iga Swiatek ist im Frauentennis derzeit das Mass aller Dinge. Im Final des WTA-1000-Turniers in Rom setzte sich die 20-jährige Polin mit 6:2, 6:2 gegen Ons Jabeur aus Tunesien durch. Für Swiatek ist es der 28. Sieg in Folge.

Swiatek, die nach dem überraschenden Rücktritt von Ashleigh Barty Anfang April die Nummer 1 geerbt hat, bestätigt diese Position auf eindrückliche Art und Weise. Sie gewann in den letzten drei Monaten die hervorragend besetzten Turniere in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart und nun Rom. In Madrid hatte sie pausiert.

Gute Erinnerungen an Paris

Swiatek geht als haushohe Favoritin in die French Open, die am kommenden Sonntag beginnen. In Paris hatte sie im Herbst 2020 als krasse Aussenseiterin bereits einmal triumphiert und ihren kometenhaften Aufstieg so richtig lanciert.