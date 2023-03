Jil Teichmann (WTA 39) ist beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells im Sechzehntelfinal in 3 Sätzen ausgeschieden.

Legende: Brach zum Schluss gegen Peterson ein Jil Teichmann (Archiv). imago images / ZUMA Wire

Jil Teichmann unterlag der schwedischen Qualifikantin Rebecca Peterson (WTA 103) 6:3, 3:6, 1:6. Die 25-jährige Bielerin legte einen Blitzstart hin, nahm ihrer Gegnerin die ersten beiden Aufschlagspiele ab und ging trotz eines kassierten Breaks 4:1 in Führung.

Einbruch zum Schluss

Im zweiten Durchgang drehte sie ein 0:2 in ein 3:2, ehe sie den Faden verlor und nur noch ein Spiel zum 1:2 im dritten Satz gewann. In den letzten 3 Games entschied sie bloss 2 Punkte zu ihren Gunsten, nämlich die ersten 2 Matchbälle von Peterson. Nach 2 Stunden und 18 Minuten war Schluss.

Die beiden spielten erstmals gegeneinander. Zwar überstand Teichmann zum ersten Mal in diesem Jahr in einem Haupttableau mehr als eine Runde, das dürfte jedoch ein schwacher Trost für sie sein. Am Freitag hatte sie noch mit einem Sieg in 3 Sätzen gegen ihre als Nummer 9 gesetzte Landsfrau Belinda Bencic brilliert.

03:46 Video Archiv: Überraschungssieg für Teichmann gegen Bencic Aus Sport-Clip vom 10.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden.