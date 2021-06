Belinda Bencic zieht beim WTA-Turnier in Berlin in den Halbfinal ein.

Die Schweizerin ringt Jekaterina Alexandrowa 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) nieder.

Im Halbfinal wartet Alizé Cornet (WTA 63).

Belinda Bencic (WTA 12) musste sich den Halbfinal-Einzug in Berlin gegen Jekaterina Alexandrowa (WTA 34) hart erkämpfen. Nach je einem gewonnenen Satz musste das Tiebreak entscheiden. In der Kurzentscheidung schnappte sich die Schweizerin rasch zwei Minibreaks und verwertete schliesslich nach 2:31 Stunden den zweiten Matchball. Erstmals seit Februar (Adelaide) steht sie wieder in einem Halbfinal.

Bis 35 Grad in Berlin

«Danke, dass ihr in der Hitze ausgeharrt habt», bedankte sich Bencic bei den Zuschauern und sprach die harten Bedingungen an: Bis auf 35 Grad kletterte das Quecksilber in der deutschen Hauptstadt.

Bencic erwies sich in der ausgeglichenen Partie als die effizientere Spielerin. Während sie gegen die aufschlagstarke Russin (15 Asse) 4 ihrer 5 Breakchancen nutzte, gelang dies Alexandrowa nur in 4 von 9 Fällen. Bei Bencics Service wechselten sich Licht und Schatten ab: 9 Assen standen 5 Doppelfehler gegenüber. Der kurioseste ereignete sich zum Ende der Partie, als die Flawilerin ihren 2. Aufschlag deutlich ins eigene Feld schlug.

Nun gegen die Weltnummer 63

Im Halbfinal trifft Bencic am Samstag auf die Französin Alizé Cornet – und startet gegen die 63. des WTA-Rankings gemäss Papierform aus der klaren Favoritenposition. Cornet brauchte ebenfalls 3 Sätze, um sich gegen die Turniernummer 6, Garbine Muguruza aus Spanien, durchzusetzen.

Bencic hat gegen die 31-Jährige aus Nizza eine positive Bilanz: Sie gewann 2 von 3 Direktduellen.