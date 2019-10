Bencic krönt ihre Woche mit dem Titel in Moskau

Belinda Bencic schlägt Anastasia Pawljutschenkowa im Final von Moskau mit 3:6, 6:1, 6:1.

Nach einem schwachen Start steigert sich die Schweizerin und lässt der Russin keine Chance.

Für Bencic ist es der 4. Titel der Karriere, der 2. des Jahres.

Mit dem Halbfinal-Sieg gegen Kristina Mladenovic hatte Belinda Bencic das Hauptziel in Moskau bereits erreicht. Denn dank dem Erfolg hatte sie sich die Qualifikation für die WTA Finals in letzter Sekunde gesichert.

Am Sonntag krönte sie ihre Traumwoche in der russischen Hauptstadt mit dem Turniersieg noch und setzte «die Kirsche auf den Kuchen», wie Bencic nach dem 3:6, 6:1, 6:1 über Anastasia Pawljutschenkowa im Platzinterview meinte.

Neuerlicher Fehlstart

Wie bereits in den letzten Partien zeigte die Schweizerin auch im Endspiel eine Partie mit zwei Gesichtern. Zunächst gelang ihr nicht viel, sie reihte Fehler an Fehler und lag rasch mit 1:4 in Rückstand. Schon früh musste ihr Coach und Freund Martin Hronkovic auf den Platz, um sie aufzumuntern.

Und das gelang: Zwar verlor Bencic den 1. Durchgang nach 3 Doppelfehlern im letzten Game trotzdem mit 3:6. Danach dominierte sie das Spiel aber klar und gab in den folgenden beiden Sätzen nur noch je 1 Game ab.

So gut wie lange nicht

Für Bencic ist der Triumph in Moskau der 4. ihrer Karriere. Heuer hatte sie bereits in Dubai gewonnen. Vor 4 Jahren sicherte sie sich die Titel in Eastbourne und Toronto.

Im WTA-Ranking macht die 22-Jährige 3 Plätze gut. Am Montag wird sie auf Platz 7 erscheinen, so gut war sie zuletzt im Februar 2016 klassiert gewesen.

Resultate WTA Moskau

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 20.10.19, 14:00 Uhr