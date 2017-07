4. Titel: Bertens triumphiert in Gstaad

Kiki Bertens holt Verpasstes nach: Die unterlegene Finalistin von 2016 hat das WTA-Turnier in Gstaad gewonnen. Die Niederländerin siegte gegen Anett Kontaveit aus Estland mit 6:4, 3:6 und 6:1.

Der Matchball 0:34 min, vom 23.7.2017

Die Niederländerin Kiki Bertens gewinnt ihr 2. Turnier in diesem Jahr

Bertens muss nochmals ran: Im Doppel spielt sie gegen Viktorija Golubic um den Titel

Anett Kontaveit verliert auch ihren 2. Final in der Schweiz

Nach dem Tränenausbruch kein Game mehr verloren

Die Szene des Finals ereignete sich im Entscheidungssatz beim Stand von 2:1 für Kiki Bertens. Aus unbekannten Gründen flossen bei der Niederländerin auf der Bank die Tränen. Sie verlangte nach ihrem Trainer, der versuchte, sie auf dem Platz wieder aufzubauen.

Die Worte des Coaches haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Bertens (WTA 35), in der Weltrangliste zwar schlechter klassiert als Kontaveit (32), aber trotzdem vor der Estin gesetzt, spielte wie aus einem Guss.

Kontaveit: 2. Final-Niederlage in der Schweiz

Bertens überliess ihrer Gegnerin danach kein einziges Game mehr und siegte nach knapp 2 Stunden mit 6:4, 3:6 und 6:1. Schon vor einem Jahr stand Bertens in Gstaad im Final, damals unterlag sie der Zürcherin Viktorija Golubic in 3 Sätzen.

Von Tränen zum Strahlen: Gstaad-Siegerin Bertens 1:35 min, vom 23.7.2017

Anett Kontaveit hingegen verlor zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten als Favoritin einen Final in der Schweiz. Am Ostersonntag in Biel hatte sie gegen die Tschechin Marketa Vondrousova 4:6, 6:7 verloren.

2 Titel an einem Tag?

Für Bertens ist der Tag in Gstaad allerdings noch nicht zu Ende. Die 25-Jährige hat noch die Chance, einen weiteren Titel zu gewinnen. An der Seite von Johanna Larsson (Sd) kämpft sie gegen die Schweizerin Golubic und Nina Stojanovic (Ser) um den Sieg in der Doppelkonkurrenz.

Spektakulär: Dreifach-Stoppball mit Netzroller 0:24 min, vom 23.7.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 23.07.2017, 11:30 Uhr