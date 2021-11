Legende: Posieren mit dem Objekt der Begierde Anett Kontaveit, Garbiñe Muguruza, Maria Sakkari, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Iga Swiatek und Paula Badosa. imago images

Eigentlich hätte das Jahresendturnier auf der WTA-Tour 2021 wie schon bei der letzten Austragung vor 2 Jahren in Shenzhen stattfinden sollen. Aufgrund der in China wegen der Corona-Pandemie geltenden Reiserestriktionen wurde der Austragungsort aber auf Guadalajara geändert. Die ersten Gruppenspiele finden am Mittwoch statt. Der Final geht in einer Woche über die Bühne.

Barty die grosse Abwesende

In der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaats Jalisco kommen gleich 6 Spielerinnen zu ihrer Premiere an den WTA Finals. Neben Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Maria Sakkari, Iga Swiatek und Paula Badosa wird auch Anett Kontaveit erstmals dabei sein. Die Estin profitierte davon, dass mit Ashleigh Barty die Titelverteidigerin und aktuelle Nummer 1 ihre Teilnahme absagte.

Gruppe Chichen-Itza Gruppe Teotihuacan Aryna Sabalenka (BLR/WTA 2) Barbora Krejcikova (CZE/WTA 3) Maria Sakkari (GRE/WTA 6) Karolina Pliskova (CZE/WTA 4) Iga Swiatek (POL/WTA 9) Garbiñe Muguruza (ESP/WTA 5) Paula Badosa (ESP/WTA 10) Anett Kontaveit (EST/WTA 8)

Das Teilnehmerfeld steht symptomatisch für die Instabilität an der Spitze des Frauentennis. In den 4 Grand-Slam-Finals 2021 standen 8 verschiedene Spielerinnen. Nur 2 von ihnen, Krejcikova und Karolina Pliskova, sind in Guadalajara mit dabei. Neben Pliskova ist Garbiñe Muguruza die einzige Teilnehmerin mit Erfahrung an WTA Finals.

01:11 Video Archiv: Krejcikova gewinnt die French Open 2021 Aus Sport-Clip vom 12.06.2021. abspielen