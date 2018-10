Die Zürcherin verliert in Luxemburg ihr Erstrunden-Spiel in zwei Sätzen.

Viktorija Golubic gab gegen die Französin Pauline Parmentier den 1. Satz noch aus der Hand, nachdem sie mit Doppelbreak 3:0 geführt hatte. Im Tiebreak zog sie mit 8:10 den Kürzeren.

Von der verpassten Chance erholte sich die Schweizerin im 2. Umgang nicht mehr. Nach 108 Minuten und einem 6:7, 2:6 musste sie ihrer um 57 Plätze besser klassierten Gegnerin gratulieren. Es war ihre 7. Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr.

Vögele und Bencic am Start

Mit Stefanie Vögele und Belinda Bencic sind in Luxemburg zwei weitere Schweizerinnen am Start. Bencic kämpfte sich erfolgreich durch die Qualifikation. In der 3. Runde bezwang sie Varvara Lepchenko (USA) 6:3, 7:5.