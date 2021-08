Achtelfinals in Cincinnati

Jil Teichmann (WTA 76) bezwingt Naomi Osaka (WTA 2) mit 3:6, 6:3, 6:3.

Belinda Bencic (WTA 12) profitiert gegen Karolina Muchova (WTA 23) im 2. Satz von der Aufgabe der Tschechin.

Damit kommt es in Cincinnati zu einem Schweizer Viertelfinal-Duell.

Jil Teichmann nutzte beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati ihre Aussenseiterrolle gegen Naomi Osaka. «Manchmal ist es als Underdog etwas einfacher», sagte sie im Platzinterview. Dabei deutete nach dem gewonnenen Startsatz der Weltnummer 2 alles darauf hin, dass Osaka die Partie zu einem schnellen Ende bringen würde.

Doch Teichmann steckte nicht auf – und profitierte gleichzeitig von zahlreichen leichten Fehlern von Osaka. Nach dem Satzausgleich nahm die Frustration bei der Japanerin sichtbar zu. Ein Return ins Aus – der 41. unerzwungene Fehler – besiegelte letztlich die Niederlage der 4-fachen Grand-Slam-Siegerin.

00:45 Video Teichmann: «Bin sehr zufrieden, dass langsam alles wieder zurückkommt» Aus Sport-Clip vom 20.08.2021. abspielen

Im Platzinterview sprach die 24-jährige Schweizerin, die im US-Bundesstaat Ohio dank einer Wildcard am Start ist, vom «grössten Sieg» ihrer Karriere. «Ich zittere gerade. Ich bin sehr, sehr glücklich mit diesem Sieg», so Teichmann unter dem tosenden Applaus der Zuschauer.

Für die Seeländerin ist es der 3. Sieg gegen eine Top-10-Spielerin. 2019 hatte sie im Final von Palermo Kiki Bertens bezwungen und ihren 2. WTA-Titel gewonnen. In Madrid setzte sie sich in diesem Frühling gegen Jelina Switolina durch.

Schweizer Viertelfinal-Duell gegen Bencic

Während Teichmann mit ihrem Sieg gegen Osaka für eine kleine Sensation sorgte, konnte Belinda Bencic Kräfte sparen. Die Olympiasiegerin gewann gegen Karolina Muchova den 1. Durchgang 7:5, ehe die Tschechin im 2. Satz beim Stand von 2:1 für die Ostschweizerin aufgeben musste.

Player schliessen 01:05 Video Zusammenfassung Bencic - Muchova Aus Sport-Clip vom 20.08.2021. abspielen 00:48 Video Bencic: «Das Gegenteil von Druck – ich geniesse es sehr» Aus Sport-Clip vom 20.08.2021. abspielen

Damit stehen in Cincinnati zwei Schweizerinnen in den Viertelfinals – und sicher eine im Halbfinal, treffen Teichmann und Bencic in der Runde der letzten Acht doch aufeinander.