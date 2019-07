Achtelfinals in Lausanne

Nach einer eher dürftigen ersten Jahreshälfte zeigt sich Alizé Cornet in Lausanne weiter in Form. Die Titelverteidigerin der Ladies Open steht nach einem lockeren 6:1, 6:1-Sieg gegen die italienische Qualifikantin Jasmine Paolini in den Viertelfinals.

«Ich fühle mich hier wie zuhause», schwärmte Cornet nach dem Spiel über das Ambiente. Die 28-Jährige wurde von Paolini kaum gefordert. Speziell der Aufschlag der Italienerin liess zu wünschen übrig.

In der nächsten Runde wartet nun die Russin Natalja Wichljantsewa. Die Weltnummer 100 setzte sich ebenfalls ohne Probleme gegen die Australierin Daria Gawrilowa (WTA 91) 6:3, 6:2 durch.

Pera bodigt Garcia

Für eine kleine Überraschung sorgte Bernarda Pera (WTA 85). Die US-Amerikanerin warf die an Nummer 2 gesetzte Französin Caroline Garcia (WTA 22) aus dem Turnier – und dies deutlich mit 6:2, 6:4. Pera trifft nun auf Xinyun Han (WTA 182). Die Chinesin schlug Ludmilla Samsonowa (WTA 147) aus Russland 7:5, 6:4.

Resultate WTA Lausanne

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 17.07.19, 17:40 Uhr