Die erstmalige Teilnahme von Belinda Bencic an den WTA Finals können Sie bei SRF live mitverfolgen. Im TV und auch in der SRF Sport App zeigen wir alle Einsätze der Ostschweizerin in Shenzhen live. Zudem haben wir in jedem Fall den Final am kommenden Sonntag, 3. November (12:30 Uhr Schweizer Zeit), in unserem Live-Programm.