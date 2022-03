Die Ukrainerin trat in Monterrey doch an und feierte gegen die Russin Anastassija Potapowa einen emotionalen Sieg.

Legende: Siegerin in einem emotionalen Match Jelina Switolina beim Handschlag mit Anastassija Potapowa. Keystone

Jelina Switolina hatte zunächst angekündigt, dass sie beim WTA-Turnier in Monterrey nicht zum Erstrundenspiel gegen die Russin Anastassija Potapowa antreten werde, falls ihre Gegnerin unter russischer Flagge spielt. Am Montag gab die WTA dann den Entscheid bekannt, dass russische Spielerinnen nur unter neuraler Flagge starten dürfen.

Switolinas Matchball und ihre Reaktion

Preisgeld für Heimatland

Switolina trat folglich zum Spiel gegen Potapowa an und feierte einen klaren 6:2, 6:1-Erfolg. Im Anschluss kündigte sie finanzielle Spenden für die Verteidigung der Ukraine an. «Das ganze Preisgeld, das ich hier verdiene, geht an das ukrainische Militär. Ich war von Beginn an fokussiert. Ich war auf einer Mission für mein Land.», sagte die 27-Jährige, die in den ukrainischen Nationalfarben angetreten war.

«Es ist ein sehr besonderes Match für mich, ein sehr besonderer Moment», sagte sie. «Ich bin in einer sehr traurigen Stimmung, aber auch froh, dass ich hier Tennis spielen kann.»

Switolina im Interview