Legende: Zeigte sich in dieser Woche widerstandsfähig Beatriz Haddad Maia. Keystone/EPA/Ali Haider

Zwei Hürden muss Belinda Bencic (WTA 9) auf ihrem Weg Richtung 8. Einzel-Titel auf der höchsten Stufe (inklusive dem Olympiasieg in Tokio) und dem 2. im noch jungen Jahr noch nehmen. Bereits die erste hat es in sich: In Abu Dhabi trifft die Schweizerin am Samstag auf Beatriz Haddad Maia (WTA 14).

Die Brasilianerin schaltete trotz verlorenem Startsatz im Viertelfinal keine Geringere als Jelena Rybakina (WTA 10) aus. Die Kasachin hatte vor zwei Wochen noch im Final der Australian Open gestanden.

Ausgeglichene Bilanz

Dass der Sieg an Haddad Maia ging, war zumindest aus statistischer Sicht nicht ganz verwunderlich: Bereits zum 6. Mal in Folge bezwang die 26-Jährige eine Top-10-Spielerin. Bencic möchte die Serie, die schon 4 Jahre andauert, beenden.

Sie hat als Linkshänderin ein sehr unberechenbares Spiel.

Sie würde damit auch eine noch offene Rechnung begleichen: Im letzten Jahr spielten die beiden zweimal gegeneinander. In Sydney gewann die Schweizerin klar, in Toronto revanchierte sich Haddad Maia aber in drei Sätzen und unterlag später erst im Final Simona Halep. «Sie hat als Linkshänderin ein sehr unberechenbares Spiel», sagt Bencic über ihre nächste Widersacherin.

Legende: Da ging es schief Belinda Bencic muss Beatriz Haddad Maia letzten August in Toronto zum Einzug in den Halbfinal gratulieren. imago images/Zuma Wire

Haddad Maia erinnerte sich im Platzinterview auch noch an Duelle aus Juniorinnenzeiten. Schon mit 12, 13 Jahren sei man sich gegenübergestanden. «Ich freue mich immer, sie auf dem Platz wiederzusehen», so die Frau aus Sao Paulo.

Marathon-Match in den Beinen

Während Bencic als Nummer 2 der Setzliste in der ersten Runde ein Freilos genoss und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ihre zwei bisherigen Partien ohne Satzverlust absolviert hat, musste Haddad Maia dreimal über die volle Distanz gehen. Im Achtelfinal schlug ihre Gegnerin Julija Putinzewa gar zum Match auf. Haddad Maia bewies aber ihre Widerstandskraft und entschied die Partie nach 3:13 Stunden im Tiebreak doch noch für sich.

Obwohl sie erst um 3 Uhr morgens Schlaf fand, habe sie den hohen Rhythmus gegen Rybakina gleich wieder annehmen können. «Ich liebe das», meinte Haddad Maia gar. Bencic ist also gleich mehrfach gewarnt.

