Geglückter Start für Belinda Bencic beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier von Madrid. Die Ostschweizerin (WTA 19) gewann in der 1. Runde gegen die Belgierin Alison Van Uytvanck (WTA 52) in knapp 90 Minuten mit 6:4 und 6:3.

In Runde 2 trifft Bencic in Madrid auf die mit einer Wildcard gestartete Russin Swetlana Kusnezowa (WTA 109). Die 33-Jährige gewann gegen die an Nummer 10 gesetzte Weissrussin Alyna Sabalenka in 2 Sätzen.