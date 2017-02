Bacsinszky muss für Dubai passen

Heute, 8:46 Uhr

Timea Bacsinszky wird nicht am WTA-Turnier in Dubai teilnehmen. Die Lausannerin laboriert noch immer an einer Oberschenkelverletzung.

Bild in Lightbox öffnen. Timea Bacsinszky (WTA 15) hatte sich die Verletzung am Oberschenkel am vergangenen Sonntag bei einem Sturz im Fed-Cup-Match gegen Kristina Mladenovic zugezogen. Am Mittwoch musste sie deshalb auch schon beim Turnier in Doha in der 1. Runde gegen Julia Putinzewa aufgeben.

sda/mir