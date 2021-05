Legende: War nicht zufrieden mit dem Spiel Camila Giorgis Vater Sergio imago images

Camila Giorgi (WTA 83) und Sara Sorribes Tormo (WTA 51) liefern sich in der 1. Runde des Sandplatzturniers in Rom ein packendes Duell. Am Ende muss sich die Italienerin in 3:51 Stunden geschlagen geben. Es ist das bisher längste Spiel auf der Frauen-Tour in diesem Jahr.

Vater Giorgi mischt sich ein

Für Schlagzeilen sorgte aber nicht nur das epische Duell zwischen der Italienerin und der Spanierin, sondern Giorgis Vater Sergio. Der Trainer der 29-Jährigen, der schon in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen war, setzte sich in umittelbare Nähe der Schiedsrichterin. Laut Journalistin Jill Martin habe er sich immer wieder bei Entscheiden eingemischt.

Für Schiedsrichterin Lara Morgane war die Situation so unangenehm, dass sie über Funk bei einem Offiziellen um Hilfe bat. «Wäre es möglich, in der Nähe zu bleiben? Weil Giorgis Vater ist echt sauer und ich hätte gerne jemanden hier», sagte sie.

Zu weiteren Ärgernissen soll es in der Folge nicht mehr gekommen sein. Gebracht hat Sergio Giorgis unrühmlicher Auftritt seiner Tochter herzlich wenig.