Jil Teichmann stand in der 1. Runde des WTA-Turniers von Linz mit nur 2 Gamegewinnen auf verlorenem Posten.

Beim WTA-Turnier in Linz

Legende: War weit weg von ihrer Bestform Jil Teichmann. Freshfocus

Die Positionen in der Weltrangliste haben auf keinen Klassenunterschied hingedeutet. Als Weltnummer 68 hatte Jil Teichmann gegenüber der Deutschen Andrea Petkovic (WTA 75) die Nase sogar knapp vorn.

Auf dem Court präsentierte sich dann aber ein ganz anderes Bild. Die Bieler Linkshänderin hatte der 32-Jährigen zu keinem Zeitpunkt etwas entgegenzusetzen und ging mit 1:6 und 1:6 unter. Nur gerade ein Aufschlaggame konnte sie während 68 Minuten für sich verbuchen. Schon in der Vorwoche war Teichmann in Peking an Petkovic hängen geblieben (6:7, 3:6).

Vorteil für Bencic

Zwei Schweizerinnen haben am Dienstag die Chance, es besser zu machen. Stefanie Vögele kommt nach überstandener Qualifikation (6:4, 6:4 gegen Pauline Parmentier) zu einem Auftritt im Hauptfeld. Dort strebt die Aargauerin ihren erst 8. Saisonsieg auf der WTA-Tour an. Die Griechin Maria Sakkari stellt als Weltnummer 30 aber eine grosse Hürde dar.

Gegen eine andere Qualifikantin, Anna-Lena Friedsam (WTA 166) aus Deutschland, muss sich die an Nummer 2 gesetzte Belinda Bencic behaupten.