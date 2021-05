Beim WTA-Turnier in Madrid

Belinda Bencic profitierte in den Achtelfinals von der Aufgabe der Tunesierin Ons Jabeur, die sich Mitte des 2. Satzes verletzte. Die 24-Jährige führte bei der Aufgabe ihrer Gegnerin 7:6 (7:2), 4:3, nachdem sie im ersten Satz beim Stand von 4:5 und eigenem Aufschlag zwei Satzbälle abgewehrt hatte. Im Tiebreak machte Bencic dann kurzen Prozess.

Der Oberschenkel zwickt

Auch im 2. Durchgang gelang keiner Spielerin ein Break. Jabeur, die zuletzt in Charleston stark gespielt und sich im Ranking auf Rang 25 verbessert hatte, versuchte nach einer kurzen Behandlung ihres verletzten Oberschenkels zwar weiterzuspielen, eine Fortsetzung der Partie machte aber keinen Sinn.

In der Runde der letzten 8 trifft Bencic, die Nummer 11 des Rankings, auf Paula Badosa. Die Spanierin hatte in der 2. Runde Jil Teichmann ausgeschaltet. 2019 hatte Bencic in Madrid die Halbfinals erreicht. 2020 fand das Turnier nicht statt.