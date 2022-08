Serena Williams gewann beim WTA-1000-Turnier in Toronto ihre Auftakt-Partie gegen die Spanierin Nuria Parrizas-Diaz (WTA 57) nach rund 2 Stunden Spielzeit mit 6:3, 6:4. Es war der erste Sieg für die 40-Jährige seit Juni 2021.

Am Dienstagnachmittag folgten dann die nächsten grossen Neuigkeiten: In einer Titelgeschichte für das Modemagazin «Vogue» erklärte die erfolgreichste Tennisspielerin der Neuzeit, dass sie plane, ihre Karriere zu beenden. Vieles deutet darauf hin, dass sie nach den US Open das Racket an den Nagel hängen wird.

«Ich weiss nicht, ob ich bereit sein werde, um New York zu gewinnen. Aber ich werde es versuchen», kündigte Williams an.

Familie geht vor

«Ich mochte das Wort Rücktritt nie», erklärte die 40-Jährige. «Aber ich entwickle mich weg vom Tennis.» Williams ist seit knapp fünf Jahren Mutter einer Tochter und gründete eine Investitionsgesellschaft. «Ich wünschte mir, dass es noch nicht vorbei ist mit dem Tennis, aber gleichzeitig bin ich bereit für das, was nun kommt.»

An erster Stelle steht ab sofort die Familie, ein Geschwisterkind für Tochter Alexis Olympia ist in Planung: «Als Sportlerin möchte ich auf keinen Fall noch einmal schwanger werden. Ich mache Tennis ganz oder gar nicht.»

Sie wolle die kommenden Wochen noch einmal richtig geniessen, fügte Williams bei Instagram hinzu. «Mein Gott, wie sehr ich Tennis liebe. Aber jetzt hat der Countdown begonnen.»

Kein erfolgreiches Comeback in London

In Wimbledon hatte Williams mit ihrem Versuch einer Rückkehr auf die Tour nach einjähriger Pause noch keinen Erfolg gehabt. Sie unterlag in ihrer Erstrunden-Begegnung der französischen Aussenseiterin Harmony Tan in 3 Sätzen. Vor Toronto war Williams letztmals im Juni 2021 an den French Open als Siegerin vom Platz gegangen.

00:59 Video Archiv: Williams scheitert in Wimbledon Aus Sport-Clip vom 28.06.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.