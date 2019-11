2019 war das bislang erfolgreichste Tennisjahr von Belinda Bencic. Die Saison gipfelte in der Teilnahme an den WTA Finals in Shenzhen, an welchen sie bis in die Halbfinals vorstiess, ehe sie ihr Körper im Stich liess.

Mit etwas Distanz blickt die Ostschweizerin mit einer Mischung aus Stolz und Wehmut zurück, freut sich aber schon auf 2020 mit Olympia.

Bencic über:

... die WTA Finals (Video oben):

«Mit etwas Abstand blicke ich mit positiven Gefühlen zurück. Nach dem verlorenen Halbfinal tat es extrem weh. Ich wusste, dass ich das Zeug habe, zu gewinnen. (...) Ich hoffe, dass ich mich wieder für die Finals qualifiziere und die Chance nochmals erhalte.»

... den Saisonstart:

«Ich starte am 6. Januar in Shenzhen in die neue Saison. Eigentlich wollte ich zuerst nach Australien, nun haben wir den Plan geändert. Danach stehen die Australian Open an.»

... das Fehlen des Hopman Cups:

... ihre Saisonziele für 2020:

«Meine Ziele bleiben die gleichen wie im letzten Jahr. Ich möchte konstant auf hohem Niveau spielen und dauerhaft in den Top 10 bleiben.»

... über Olympia: