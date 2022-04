Mit dem Turniersieg in Charleston hat Belinda Bencic die Sandplatz-Saison auf bestmögliche Weise lanciert.

Im weissen Sommerkleid in eine rosige Saison?

Bencic nach Sieg in Charleston

10 ihrer letzten 11 Partien hat Belinda Bencic in den letzten gut zwei Wochen gewonnen. Während sie in Miami auf Hartbelag noch im Halbfinal gestoppt wurde, krönte sie den Abstecher nach Charleston mit dem Turniersieg. Ihrem ersten überhaupt auf Sand, nachdem sie bislang schon auf Rasen und Hart-Belag reüssiert hatte.

Den Top 10 ist die Ostschweizerin (WTA 13) damit wieder einen grossen Schritt näher gekommen. Zudem hat sich für sie persönlich ein Kreis geschlossen: 8 Jahre nach ihrem ersten Halbfinal auf WTA-Stufe gewann sie an gleicher Stätte das Turnier – allerdings im neuen, 11'000 Zuschauer fassenden Stadion und mit einem ganz anderen Standing.

03:20 Video Bencic ringt Jabeur nieder und holt 5. WTA-Titel Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden.

Dabei war es ein schwieriger Start in die Saison gewesen für Bencic. Wenig lief zusammen. Die Nachwirkungen einer Corona-Infektion behinderten sie beim Trainieren. Sie fand wochenlang nicht zu ihrem Spiel. Noch in Indian Wells vor einem Monat habe sie sich nicht sehr gut gefühlt, erzählt sie nach ihrem Finalsieg in Charleston gegen Ons Jabeur.

Selbstvertrauen getankt, Weichen gestellt?

Auch das Turnier in der Hafenstadt im US-Bundesstaat South Carolina war alles andere als ein Selbstläufer. In der 1. Runde wäre ihr mit Xiyu Wang beinahe eine junge unbekannte Chinesin zum Verhängnis geworden. Auch im Viertelfinal gegen Paula Badosa gewann sie erst nach einer Aufholjagd. Sie behielt in beiden Situationen die Nerven.

«In der 1. Runde war ich 2 Punkte vom Ausscheiden entfernt. Dass ich jetzt das Turnier gewonnen habe, gibt mir enorm Selbstvertrauen», so die 25-Jährige. Der Turniersieg sei eine gute Art zu zeigen, «dass ich auf jeder Unterlage reüssieren kann, wenn ich mein Spiel durchziehe».

01:04 Video Bencic: «War in der 1. Runde 2 Punkte vom Out entfernt» Aus Sport-Clip vom 11.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Von Charleston verabschiedete sich Bencic am Sonntag mit Donuts und mexikanischem Essen sowie einem Fotoshooting für das Turnier. Das weisse Sommerkleid würde sich auch auf Siegerfotos in anderen Städten ganz gut machen. Zum Beispiel in Madrid, wo Bencic ihr nächstes Turnier bestreiten wird.