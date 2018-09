Vögele kämpft sich in Seoul in Runde 2

Auf die Minute genau 2 Stunden musste Stefanie Vögele kämpfen, ehe ihr 6:3, 2:6, 6:4-Auftaktsieg in Seoul gegen die einheimische Qualifikantin Choi Ji-Tee (WTA 502) feststand. Letztmals hatte die 28-jährige Aargauerin Mitte April ein Spiel auf WTA-Stufe für sich entscheiden können. Damals stiess Vögele am Heimturnier in Lugano bis in den Halbfinal vor.

In Runde 2 trifft die Nummer 73 der Welt entweder auf die Taiwanesin Hsieh Su-Wei (WTA 40) oder auf Landsfrau Jil Teichmann. Die Schweizerin hat sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Hsieh holte am Sonntag in Hiroshima ihren 3. WTA-Titel.

Bencic in Tokio bereits out

Kein Erfolgserlebnis gab es für Belinda Bencic. Die Weltnummer 37 scheiterte beim WTA-Event in Tokio in der 1. Runde mit 2:6, 4:6 an Garbiñe Muguruza (WTA 14).

Bencic bekundete im ersten Duell mit der Spanierin grosse Mühe mit dem eigenen Service. Im ersten Satz brachte die Schweizerin nur eines von vier Aufschlagspielen durch. In Durchgang 2 kassierte sie beim Stand von 4:4 das entscheidende Break.