Bencic vs. Errani: Zwei Sorgenkinder unter sich

Wildcard für Masarova in Biel

Rebeka Masarova erhält die erste Wildcard für das neue Frauenturnier vom 8. bis 16. April in Biel. Die 17-jährige Baslerin kommt damit in der neuen Swiss Tennis Arena zu ihrem zweiten Einsatz auf der WTA Tour. In Biel ebenfalls am Start sein werden Viktorija Golubic und Belinda Bencic sowie Martina Hingis im Doppel.