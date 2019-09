Die Ostschweizerin startet mit einem Zweisatzsieg gegen Su-Wei Hsieh ins Turnier in China.

Erfolgreicher Auftakt für Bencic in Peking

Wie zuletzt bei ihrem Erstrunden-Out in Wuhan war es vor allem der Aufschlag, der Belinda Bencic (WTA 10) Mühe bereitete. Nach einem Auf und Ab im 1. Satz fing sich die 22-Jährige aber und gewann in 1:23 Stunden am Ende souverän mit 7:5, 6:2.

Der Aufschlag als Problem

Im 1. Satz hatte Bencic ihren Aufschlag gleich 4 Mal abgeben müssen. Weil ihre taiwanesische Gegnerin Su-Wei Hsieh (WTA 32) beim Service aber ebenfalls schwächelte – sie gab ihren Aufschlag 5 Mal ab –, reichte Bencic schliesslich das Break zum 6:5 zum Satzgewinn.

Der 2. Durchgang war dann eine klare Angelegenheit. Anders als noch im 1. Satz kam Hsieh zu keiner einzigen Breakchance mehr.