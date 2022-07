Legende: Mutiges Interview Daria Kasatkina. Imago/Tennisphoto.de

Die Weltranglisten-Zwölfte Daria Kasatkina hat sich als lesbisch geoutet. Sie habe derzeit eine Freundin, erklärte die 25-jährige Russin in einem Interview mit dem Youtuber Witia Krawtschenko.

Was vielerorts kaum mehr für Aufsehen sorgt, ist im Falle Kasatkinas ein aussergewöhnlicher Schritt, denn damit hat die in Spanien lebende Athletin das Tuch zu ihrer Heimat wohl endgültig zerschnitten. Homosexualität gilt in Russland als Tabu-Thema, das Regime geht scharf gegen die LGBT-Szene vor.

«Absoluter Albtraum»

Gleichzeitig äusserte sich Kasatkina deutlich zum Ukraine-Krieg. Gefragt, was ihr grösster Wunsch im Leben sei, antwortete sie: «Dass der Krieg endet.» Sie würde alles dafür tun, wenn sie nur einen minimalen Beitrag leisten könnte, um den «absoluten Albtraum» zu beenden.

Mit beiden Themen – Homosexualität und Kriegskritik – eckt sie im Russland von Präsident Wladimir Putin an. Als Krawtschenko sie fragte, ob sie fürchte, nicht mehr nach Russland zurückzukehren, brach sie in Tränen aus.