Stattdessen will sich die ehemalige Wimbledonsiegerin künftig als Trainerin versuchen.

Stellt den Schläger wieder in die Ecke

«Ich konnte das notwendige Trainingspensum wegen der Schmerzen in der rechten Schulter nicht erfüllen», twitterte Marion Bartoli am Mittwoch. Die ehemalige Wimbledonsiegerin muss deshalb ihre Pläne für ein Comeback auf dem Tennisplatz wieder verwerfen. Stattdessen will sich die 33-Jährige künftig als Trainerin versuchen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: WTA-Tour Marion Bartoli kündigt Comeback an

Bartoli gewann insgesamt acht Turniere auf der WTA-Tour, darunter einen Grand-Slam-Titel (Wimbledon 2013). Ihre höchste Platzierung in der Weltrangliste war 2012 Position 7. Bei der vergangenen French Open war sie als Kommentatorin engagiert worden.