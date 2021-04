Jil Teichmann ringt in Madrid Jelina Switolina in 3 Sätzen nieder. Eine bessere Spielerin hat sie noch nie geschlagen.

Was für ein Sieg von Jil Teichmann! Die Bielerin ringt beim mit 2,5 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Turnier in Madrid in der Startrunde Jelina Switolina (WTA 5) mit 2:6, 6:4, 7:6 (7:5) nieder und steht im Sechzehntelfinal. Dabei bewies Teichmann bewundernswerte Kämpferqualitäten.

Nach einem klaren Verdikt im Startsatz und einem Fehlstart in den 2. Umgang (0:2) breakte Teichmann (WTA 40) die Ukrainerin gleich 3 Mal in Folge und holte sich den Satz mit 6:4.

Offensiv und mutig

Im entscheidenden Durchgang ging Favoritin Switolina rasch mit 5:1 in Führung und kam beim Stand von 5:2 und Aufschlag Teichmann zu 4 Matchbällen. Die Schweizerin wehrte jedoch alle ab. Auch bei 5:6 aus ihrer Sicht zog sie den Kopf noch zweimal mit mutigem Angriffstennis aus der Schlinge.

So erreichte Teichmann nach 6 abgewehrten Matchbällen das Tiebreak, wo sich die Linkshänderin beim Stand von 5:5 mit einem herrlichen Stoppball ihre 1. Chance auf den Sieg erspielte. Nach 2:33 Stunden und einem Fehler Switolinas war einer der grössten Erfolge in Teichmanns Karriere Tatsache.

Revanche gegen Badosa

Teichmann hatte zuvor erst einmal eine Gegnerin vom Kaliber einer Switolina bezwungen. Bei ihrem Turniersieg im Sommer 2019 in Palermo schlug sie im Endspiel die Niederländerin Kiki Bertens, die damals ebenfalls die Nummer 5 der Welt war.

Ihre nächste Gegnerin in Madrid ist ausserhalb der Top 50 klassiert. Teichmann bekommt es in der 2. Runde mit der Spanierin Paula Badosa (WTA 62) zu tun. Gegen diese Spielerin hatte Teichmann Ende März in Miami aufgeben müssen. Nach einmonatiger Pause bekommt die Bielerin nun die Chance zur Revanche.