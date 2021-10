Viktorija Golubic feiert in Indian Wells in der 2. Runde einen 5:7, 6:3, 6:2-Erfolg gegen die Griechin Maria Sakkari.

Golubic liegt im 2. Satz 2:3 hinten, gewinnt dann aber acht (!) Games in Serie.

In den Sechzehntelfinals trifft die Zürcherin nun auf eine Qualifikantin.

Nächster grosser Sieg für Viktorija Golubic beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells: Nach dem Dreisatz-Erfolg in der 1. Runde gegen die besser klassierte Olympia-Finalistin Marketa Vondrousova (CZE) setzte die Schweizerin noch einen drauf. Golubic (WTA 46) schlug Maria Sakkari mit 5:7, 6:3, 6:2. Die Griechin ist die Nummer 9 der Welt und stand kürzlich bei den US Open in den Halbfinals.

Im 2. Satz davongezogen

Nach 4 Breaks in den ersten 4 Games der Partie stand es später zwischen Golubic und Sakkari 5:5. Dann brachte die 26-jährige Favoritin zuerst ihren Aufschlag durch und nahm anschliessend Golubic den Service zum 7:5 ab.

Im 2. Satz führte Sakkari nach 5 Games ohne Break mit 3:2. Doch dann drehte Golubic mächtig auf. Eine Woche vor ihrem 29. Geburtstag gewann sie acht (!) Games in Serie. So holte sie zuerst den 2. Umgang mit 6:3 und legte auch gleich im 3. Satz vorentscheidend mit 4:0 vor. Nach 2:33 Stunden durfte Golubic in der kalifornischen Wüste über einen ihrer schönsten Erfolge der Karriere jubeln.

Nun gegen eine Qualifikantin

Im Sechzehntelfinal trifft Golubic nun nicht etwa auf eine besser klassierte Spielerin. Ihre Gegnerin ist die russische Qualifikantin Anna Kalinskaja, die in der Weltrangliste auf Position 151 zu finden ist. Gegen Kalinskaja hat die Wimbledon-Viertelfinalistin die beiden bisherigen Begegnungen gewonnen.