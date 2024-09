Viktorija Golubic steht beim WTA-1000-Turnier in Peking in der 2. Runde – und das, obschon sie 11 Punkte weniger macht als ihre Gegnerin.

Legende: Die Reise nach China hat sich gelohnt Viktorija Golubic. imago images/Cover-Images

An den letzten sechs WTA-Turnieren inklusive Olympia ist Viktorija Golubic immer in der Startrunde ausgeschieden. Nun feierte die Weltnummer 96 beim WTA-1000-Turnier in Peking ein selten gewordenes Erfolgserlebnis und zog erstmals seit diesem Juni wieder in die 2. Runde ein.

Golubic schlug die einen Platz besser klassierte Xiyu Wang mit 7:6 (7:5), 0:6, 6:3. Nach 2:39 Stunden verwandelte die Zürcherin ihren 2. Matchball.

11 Punkte weniger als Wang gemacht

In den engen Sätzen behielt Golubic in den entscheidenden Momenten die Nerven. Den Startsatz entschied die bald 32-Jährige für sich, obschon sie einen Punkt weniger verbuchte als Wang. Im gesamten Match machte die Schweizerin gar 11 (!) Punkte weniger als ihre Gegnerin.

Damit glückte Golubic die Revanche für ihre Startniederlage letzte Woche in Hua Hin (THA), als sie Wang 5:7, 1:6 unterlag. In Peking trifft Golubic in Runde 2 auf die Kroatin Donna Vekic, die Nummer 20 der Welt. Das bislang einzige Direktduell entschied die Schweizerin 2023 auf Rasen klar für sich.