Die Schweizerin unterliegt Alycia Parks (USA) beim WTA-125-Turnier im französischen Angers in drei Sätzen.

Legende: Am Ende fehlte die Kraft Belinda Bencic. Keystone/Salvatore di Nolfi

Für Belinda Bencic (WTA 913) hat das WTA-125-Turnier in Angers (FRA) mit einer Finalniederlage geendet. Die Schweizerin musste sich der Amerikanerin Alycia Parks (WTA 80) in knapp zweieinhalb Stunden mit 6:7 (4:7), 6:3, 0:6 geschlagen geben.

Bencic dürfte sich insbesondere über die verpassten Chancen im 1. Satz ärgern. Beim Stand von 5:4 servierte sie zum Gewinn des 1. Durchgangs, musste ihren Aufschlag aber abgeben. In der Kurzentscheidung zog die 27-Jährige schliesslich den Kürzeren.

Sprung in der Weltrangliste

Auf eine Reaktion im 2. Durchgang – Bencic gewann diesen mit 6:3 – folgte ein klares 0:6 im entscheidenden 3. Satz. Bei der Olympiasiegerin von Tokio 2021 fehlte am Ende etwas die Kraft. Kein Wunder: Es ist, inkusive Billie Jean King Cup, erst Bencics 4. Turnier seit der Babypause. Im Ranking wird die Schweizerin am Montag wieder in die Top 500 zurückkehren.