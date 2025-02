In der Woche nach dem Viertelfinaleinzug am 250er-Turnier in Singapur konnte Jil Teichmann erneut ein Ausrufezeichen setzen. Beim Challenger Turnier in Mumbai steht die 27-Jährige im Final. Mit einem Sieg gegen die Thailänderin Mananchaya Sawangkaew (WTA 121) würde Teichmann in die Top 100 vorstossen.