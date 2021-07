Viktorija Golubic (WTA 66) gelingt der erstmalige Einzug in den Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers.

Die Zürcherin setzt sich im Achtelfinal von Wimbledon gegen die US-Amerikanerin Madison Keys (WTA 27) mit 7:6 (7:3), 6:3 durch.

Im Viertelfinal trifft Golubic auf die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 13).

Es war eine überzeugende Premiere, die Viktorija Golubic in Wimbledon feierte. In ihrem ersten Achtelfinal eines Grand-Slam-Turniers spielte die Zürcherin gross auf und besiegte die US-Amerikanerin Madison Keys in 2 Sätzen.

Dabei war der Zürcherin der Auftakt in den 2. Satz noch misslungen. Bei windigen Bedingungen gab die 28-Jährige im 1. Game sogleich ihren Aufschlag ab. Doch Golubic, die gegen die US-Open-Finalistin von 2017 äusserst stark retournierte, gelang das sofortige Re-Break. Und nicht nur das: Ein weiterer Service-Durchbruch später zog Golubic auf 4:1 davon. Nach 1:39 Stunden verwertete sie ihren 2. Matchball.

Legende: Steht in Wimbledon im Viertelfinal Viktorija Golubic. Keystone

Durchhänger im 1. Satz

Schon im ersten Satz hatte Golubic auf Rückschläge in souveräner Art und Weise reagiert. Nachdem sie der zu Beginn äusserst fehleranfälligen Keys zweimal den Aufschlag abgenommen hatte, schlug die Zürcherin beim Stand von 5:2 zum Satzgewinn auf.

4 Games und 2 kassierte Breaks später lag Golubic plötzlich mit 5:6 hinten. Im Tiebreak fand die Weltnummer 66 dann zu alter Stärke zurück und entschied den 1. Durchgang mit ihrem 3. Satzball für sich.

Nun wartet die Weltnummer 13

Im Viertelfinal trifft Golubic am Dienstag auf die Tschechin Karolina Pliskova (ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei). Die Weltnummer 13 setzte sich im Achtelfinal gegen die Russin Ludmilla Samsonowa in 2 Sätzen durch. Das bisher einzige Duell mit Pliskova entschied Golubic 2016 im Fed Cup in 3 Sätzen für sich.