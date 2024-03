Carlos Alcaraz und Iga Swiatek holen in Kalifornien mit Zweisatzsiegen in ihren jeweiligen Endspielen den Turniersieg.

Legende: Machte den 13. Titel in seiner Karriere perfekt Carlos Alcaraz. imago images/Shutterstock

Wie bereits im letzten Jahr war Carlos Alcaraz (ATP 2) für Daniil Medwedew (RUS, ATP 4) eine Nummer zu gross. Der Spanier verteidigte den Titel in Indian Wells beim 7:6 (7:5), 6:1 im Final souverän. Nach 1:42 Stunden verwertete er seinen ersten Matchball.

«Turniere zu gewinnen, hilft. Das gibt mit Selbstvertrauen für die nächsten Turniere und alles, was kommt», sagte Alcaraz nach seinem Sieg. Im ersten Satz lag der Weltranglistenzweite bereits mit 0:3 zurück, kämpfte sich dann aber zurück und entschied den Durchgang schliesslich im Tiebreak für sich. Im zweiten Durchgang gab er dann nur ein Spiel ab und hatte wenig Mühe, das erste Masters-Turnier der Saison für sich zu entscheiden.

Erster Titel seit Wimbledon

Der Sieg bedeute ihm besonders viel, da er angeschlagen nach Indian Wells gereist sei, berichtete Alcaraz. «Ich hatte viele Zweifel, vor allem, was meinen Knöchel angeht. Ich habe nicht mein bestes Tennis gespielt, ich habe mich nicht gut gefühlt. Aber dann habe ich mich Spiel für Spiel gesteigert.»

Alcaraz beendete eine lange Durststrecke und feierte seinen ersten Turniersieg seit Wimbledon 2023, seinen 13. auf der ATP Tour insgesamt. Der Spanier hatte im Halbfinal die Erfolgsserie von Jannik Sinner nach 16 aufeinanderfolgenden Siegen beendet.

Swiatek ohne Satzverlust

Bei den Frauen hat die Nummer 1 der Welt eine Machtdemonstration abgeliefert. Dank eines 6:4, 6:0 über Maria Sakkari (WTA 9) im Final holte sich auch Iga Swiatek zum zweiten Mal in der kalifornischen Wüste den Turniersieg. Bereits 2022 hatte sie an gleicher Stätte die Griechin im Final bezwungen.

Im gesamten Turnierverlauf gab Swiatek in sechs Spielen keinen einzigen Satz und nur gerade 21 Games ab. Für die 22-Jährige ist es der zweite Titel in diesem Jahr, nachdem sie bereits in Doha (ebenfalls auf WTA-1000-Stufe) triumphiert hatte. An den Australian Open war die vierfache Grand-Slam-Siegerin überraschend schon in der 3. Runde ausgeschieden.