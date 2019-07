Jil Teichmann greift in Palermo am Sonntag gegen Kiki Bertens nach ihrem 2. WTA-Titel. Den Final gibt es live bei SRF.

Legende: Den nächsten Coup vor Augen Jil Teichmann fordert Kiki Bertens. Freshfocus

Erst Anfang Mai hatte Jil Teichmann in Prag erstmals in ihrer Karriere einen Final auf höchster Stufe erreicht. Bei ihrer Premiere setzte sie sich gegen die Tschechin Karolina Muchova in 3 Sätzen durch und durfte sich über ihren ersten WTA-Titel freuen.

Nach dem Exploit in der tschechischen Hauptstadt blieben die Erfolgserlebnisse bei Teichmann zuletzt mehrheitlich aus. Letzte Woche in Lausanne vergab die 22-Jährige dann eine grosse Chance, als sie im Viertelfinal gegen die Deutsche Tamara Korpatsch trotz gewonnenem 1. Satz noch den Kürzeren zog.

Bertens klar in der Favoritenrolle

In Palermo zeigt sich Teichmann nun wieder von ihrer besten Seite. Der Lohn für die starken Leistungen ist die Qualifikation für den Final. Dort wartet mit der topgesetzten Kiki Bertens eine riesige Hürde auf die Schweizerin.

Live-Hinweis Verfolgen Sie den Final des WTA-Turniers in Palermo zwischen Jil Teichmann und Kiki Bertens ab 19:30 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App.

Die Niederländerin ist in der Weltrangliste auf Position 5 klassiert und kann auf ein bisher erfolgreiches Jahr zurückblicken. In St. Petersburg und in Madrid sicherte sie sich ihre WTA-Titel 8 und 9. In Palermo ist sie im Final die klare Favoritin.

Tipps von Bacsinszky und Golubic?

Teichmann traf bereits einmal auf Bertens. Das Duell liegt allerdings schon 4 Jahre zurück. 2015 in Luxemburg verlor die Bielerin 6:7, 2:6. Tipps, wie man die Niederländerin in die Knie zwingen kann, könnte sie sich bei Timea Bacsinszky und Viktorija Golubic holen. Die beiden Landsfrauen Teichmanns feierten schon je 2 Siege gegen Bertens.

