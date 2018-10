5 Spiele, 5 Siege: Jelina Switolina (WTA 7) krönt ihre sportlich bisher erfolgreichste Woche mit dem Titel an den WTA Finals. Im Final ringt die Ukrainerin nach Satzrückstand Sloane Stephens (WTA 6) in 3 Sätzen mit 3:6, 6:2 und 6:2 nieder.

Im Entscheidungssatz wackelte Switolina beim Stand von 3:1 kurzzeitig und kassierte das Rebreak. Die 24-Jährige blieb aber ruhig, sicherte sich die nächsten 3 Games und entschied den Final nach fast zweieinhalb Stunden.

Grösster Erfolg der Karriere

Der Titel in Singapur ist für Switolina der insgesamt 13. und bisher wertvollste Turniersieg. An den Grand Slams ist die Ukrainerin noch nie über die Viertelfinals hinausgekommen. Gut möglich, dass sich dies nach dem Triumph an den WTA Finals in Bälde ändern wird.