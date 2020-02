Finalniederlage in Hua Hin

Leonie Küng (WTA 283) verpasst im Final von Hua Hin mit sichtlichen Oberschenkelproblemen die ganz grosse Überraschung.

Die Schaffhauserin, zuvor auf WTA-Ebene sieglos, unterliegt Magda Linette (WTA 42) 3:6, 2:6.

Dennoch wird Küng in der Weltrangliste etwa 130 Ränge gutmachen.

Sie sei «super müde», hatte Leonie Küng nach dem Halbfinal-Coup über Nao Hibino gestanden. Kein Wunder, war sie doch inklusive Quali in den letzten 8 Tagen in Hua Hin weit über 10 Stunden auf dem Platz gestanden. Zudem trat Küng zum Final gegen Magda Linette, immerhin die Nummer 42 der Welt, mit dick einbandagiertem rechtem Oberschenkel an.

Legende: Wird Thailand mit mindestens einem lachenden Auge verlassen Leonie Küng. Freshfocus

Tapferer Kampf

Die Müdigkeit war der Schweizerin zunächst nicht anzumerken. Der wiederholte Griff an den Oberschenkel liess zwar Schlimmeres befürchten, dennoch kämpfte sich Küng tapfer in die Partie.

Nach 3 – vorab mit starken ersten Aufschlägen – abgewehrten Breakbällen im 1. Satz musste sie ihren Service dann doch zum 2:4 abgeben. Ihre polnische Kontrahentin liess sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Nach 42 Minuten gehörte der Startsatz mit 6:3 Linette.

Im 2. Satz schien die Luft bei Küng dann draussen. Gleich das allererste Servicegame musste sie zu null abgeben. Küngs einzige Gelegenheit, Linette den Aufschlag abzunehmen, wehrte die Polin cool ab. Und sorgte mit dem neuerlichen Break zum 4:1 für die Vorentscheidung. Nach 1:14 Stunden stand der 6:3, 6:2-Erfolg für die Favoritin fest.

Legende: Die Zahlen zum Final. SRF

Grosser Sprung

Auch wenn Küng die ganz grosse Sensation verpasst hat, darf sie mit ihren Auftritten in Thailand mehr als zufrieden sein. Zuvor hatte sie keine einzige Partie auf WTA-Ebene gewonnen, nun war für die 19-jährige Schaffhauserin erst im Final Endstation. Auf dem Weg dahin eliminierte sie die Weltnummern 27, 70 und 84. Im WTA-Ranking wird Küng, aktuell die Nummer 283, am Montag bereits einen Sprung auf etwa Rang 155 machen.

Für Linette ist es der 2. Turniersieg auf der WTA-Tour. Die 28-Jährige aus Posen hatte im Vorjahr in New York an den Bronx Open triumphiert.

