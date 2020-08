Jil Teichmann (WTA 63) unterliegt Jennifer Brady (WTA 49) im Final von Lexington in 1:42 Stunden 3:6, 4:6.

Die 23-jährige Bielerin verliert zum ersten Mal in ihrer Karriere einen Final auf höchster WTA-Stufe.

In der umkämpften Partie zahlt sich das aggressivere Tennis der Amerikanerin aus.

Dass der aussergewöhnliche Lauf von Teichmann, die ohne Satzverlust in den Final gestürmt war, im Bundesstaat Kentucky nicht einfach so weitergehen würde, zeichnete sich relativ früh ab. Brady zwang der Schweizerin ihr Spiel auf und schnupperte in deren ersten Aufschlaggames permanent an einem Break.

Lange wehrte sich Teichmann erfolgreich. Im 7. Game liess sie dann selbst 4 Chancen auf einen Servicedurchbruch aus – und schien darob etwas den Faden zu verlieren. Prompt nutzte Brady ihre 5. Gelegenheit zum 5:3 und sicherte sich kurz darauf den sehr umkämpften 1. Durchgang in 55 Minuten.

Teichmann verschläft Start in den 2. Satz

Teichmann zeigte sich zwar wie schon im ganzen Turnier äusserst zäh, konnte Brady mit ihrem guten Defensivspiel aber nur selten zermürben. Auch aus der schlechten Quote erster Aufschläge ihrer Gegnerin im Feld (33 Prozent) konnte Teichmann keinen Profit schlagen.

Gleich das erste Service-Game im 2. Umgang gehörte erneut der Amerikanerin und ebnete der 25-Jährigen den Weg zu ihrem ersten Turniersieg. Teichmann gelang es bis zum Schluss nicht, Brady den Aufschlag abzunehmen. Auch weitere Breakchancen blieben aus. Am Schluss hatte Brady 18 Punkte mehr auf dem Konto – der Sieg war verdient.

Teichmann noch im Doppel-Final

Eine Chance auf einen Turniersieg in Lexington bleibt Teichmann noch: Sie bestreitet an der Seite der Tschechin Marie Bouzkova auch den Final in der Doppel-Konkurrenz. Im Einzel wird sie sich auf Weltranglistenposition 54 verbessern.