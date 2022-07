Petra Martic (WTA 85) gewinnt das WTA-250-Turnier in Lausanne. Im Final schlägt sie Olga Danilovic (WTA 124) mit 6:4, 6:2.

Für die Viertelfinal-Bezwingerin von Belinda Bencic (WTA 13) ist es der zweite Turniersieg auf WTA-Stufe.

In der Weltrangliste wird Martic sich wieder den Top 50 annähern.

Am Ende ging es dann doch noch schnell: Nach einem engen 1. Durchgang machte Petra Martic im 2. Satz kurzen Prozess, schaffte zwei Breaks und jubelte nach 1:31 Stunden über ihren ersten WTA-Titel seit 3 Jahren und den zweiten insgesamt.

00:52 Video Martic verwertet ihren 1. Matchball Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Grösseres Schlag-Repertoire bei Martic

Die Kroatin, die im Viertelfinal Belinda Bencic bezwungen hatte, war im Duell mit der Serbin Olga Danilovic die konstantere Spielerin. Im 1. Umgang nahm Martic ihrer Widersacherin den Aufschlag gleich bei erster Gelegenheit ab. Danilovic schaffte in der Folge zwar das Rebreak, beim Stand von 4:4 schlug Martic aber ein weiteres Mal zu, ehe sie die Satzführung bei eigenem Service nach Hause brachte.

Während Danilovic versuchte, mit harten Grundlinienschlägen zum Erfolg zu kommen, wusste Martic mit ihrer Variabilität dem Spiel einmal mehr in dieser Woche den Stempel aufzudrücken. Nicht selten erwischte die 31-Jährige ihre 10 Jahre jüngere Gegnerin mit überraschenden Stoppbällen. Der schönste Punktgewinn gelang ebenfalls Martic, die im 1. Durchgang beim Stand von 3:3 einen durchaus starken Passierball von Danilovic mit einem Halbvolley-Stoppball-Winner mit der Vorhand konterte.

00:43 Video Mit Halbvolley-Stoppball: Martic gewinnt tollen Ballwechsel Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Danilovic kann sich immerhin mit dem Turniersieg im Doppel trösten. Die junge Serbin triumphierte an der Seite der Französin Kristina Mladenovic. Zudem nähert sich die 21-Jährige dank ihrer Final-Teilnahme in Lausanne den Top 100 weiter an. Am Montag wird Danilovic einen Sprung auf Position 106 machen.

Turniersiegerin Martic ihrerseits macht in der Weltrangliste 30 Positionen gut und wird neu die Nummer 55 sein.