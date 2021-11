Die Spanierin Garbine Muguruza setzt sich im Final der WTA Finals in Mexiko in 2 Sätzen gegen Anett Kontaveit durch.

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin und ehemalige Weltnummer 1 Garbine Muguruza hat sich zum ersten Mal in ihrer Karriere den Titel am Saisonend-Turnier der WTA gesichert. Die Spanierin behielt an den WTA Finals in Guadalajara im Final gegen Anett Kontaveit aus Estland mit 6:3, 7:5 die Oberhand.

Erste spanische Siegerin

«Ich bin einfach nur glücklich, dass ich mir aufs Neue bewiesen habe, dass ich die Beste sein kann, die ‹Maestra›, wie man auf Spanisch sagt», meinte Muguruza nach dem ersten spanischen Triumph an den WTA Finals überhaupt. Die 28-Jährige wird das Jahr wohl als drittbeste Tennisspielerin der Welt beenden.

Legende: Posiert mit der Trophäe Garbine Muguruza. Keystone

Kontaveit hatte sich als letzte Spielerin für das Frauen-Masters qualifiziert, Muguruza war in Abwesenheit der Weltnummer 1 Ashleigh Barty als Nummer 6 gesetzt. Wegen der nach wie vor sehr strengen Corona-Einschränkungen waren die WTA Finals vom chinesischen Shenzhen nach Mexiko verlegt worden. Im letzten Jahr hatten sie ganz abgesagt werden müssen.