SRF zwei überträgt ab Dienstag täglich um 17:30 Uhr Partien von den Ladies Open in Lugano. Am Samstag sind Sie auch bei den Halbfinals (ab 12 Uhr) sowie am Sonntag beim Endspiel (ab 14:15 Uhr) live dabei. Den vollen Service gibt es ebenfalls in unserer Sport App mit Livestream und Ticker.