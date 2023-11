Belinda Bencic ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind mit Freund Martin Hromkovic.

Dies verkündete die Ostschweizerin am Freitag auf Instagram, der Geburtstermin soll im kommenden Frühling liegen.

Derzeit weilt Bencic mit dem Schweizer Team in Sevilla. Ob sie beim Billie Jean King Cup mitspielen wird, ist noch offen.

Nach zuletzt schwierigen Wochen hat Belinda Bencic (WTA 14) für eine positive Schlagzeile gesorgt. Die 26-Jährige verkündete auf Instagram ihre Schwangerschaft. «Wir erwarten unser kleines Wunder. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen», schrieb sie auf Instagram. Dazu postete Bencic Bilder von sich und ihrem Freund und Fitnesscoach Martin Hromkovic. Die Olympiasiegerin und der 15 Jahre ältere Slowake Hromkovic sind seit 2018 ein Paar. Der Geburtstermin soll im Frühling 2024 sein, wie Bencics Management auf Anfrage von SRF bekanntgab.

Wie es für Bencic in nächster Zeit weiter geht, liess sie offen. Derzeit weilt sie mit dem Schweizer Team am Billie-Jean-King-Cup in Sevilla. Ob die Ostschweizerin beim Turnier nächste Woche aufschlagen wird, ist noch nicht klar. Es ist wahrscheinlich, dass Bencic nur als Unterstützung in Spanien dabei sein wird. Swiss Tennis lässt verlauten, dass der Schweizer Captain Heinz Günthardt «die Aufstellung für die erste Partie gegen Tschechien (am Dienstag, d. Red.) wie immer eine Stunde vor Matchbeginn bekannt geben» werde. Bencic werde auch nicht mehr zu dieser Thematik sagen.

Zuletzt hatte sich Bencic mit einer Lebensmittelvergiftung herumgeschlagen. Sie musste deshalb Anfang Oktober kurzfristig für das WTA-1000-Turnier in Guadalajara Forfait geben und in der Folge die gesamte China-Tour mit Peking und Zhengzhou sausen lassen. Damit verpasste sie auch ihr erklärtes Ziel, an den aktuell stattfindenden WTA Finals teilzunehmen.